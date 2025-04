PFV, sconfitta beffa dopo una gran bella prestazione

PFV

Campionato di serie B





Girone titolo regionale – 4^ ed ultima giornata di ritorno





Granda College - Pallacanestro Femminile Vercelli 63-62

Parziali: 11-19; 26-37; 45-48; 63-62)





Tabellino PFV: Bertelegni 1; Ansu 13; Buffa 18; Acciarino 17 Deangelis 2; Gentilini 2;

Bouchefra 6; Dockrill 1; Sarrocco 2; -. All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.





Nell’ultima giornata del girone per il titolo, la PFV è stata sconfitta di misura per 63-62 da Granda College di Cuneo, dopo una gara condotta in testa fino a 14” dalla fine ma che le padrone hanno saputo fare loro mettendo a segno l’ultimo pallone disponibile per completare una lunga rimonta.

La PFV, infatti, aveva avuto un buon approccio alla partita che l’aveva portata a chiudere il primo periodo avanti 11-19.

Nel secondo quarto, sempre molto ispirate in attacco, le ragazze di Davide Simone erano brave ad allungare ancora, per arrivare a metà partita 26-37.

Buona circolazione di palla, contropiede e apprezzabili percentuali al tiro, unite ad una buona difesa sulle avversarie più pericolose, consentivano questa ottima performance, su un campo certamente non facile come quello di Cuneo.

Nella ripesa, purtroppo, le cose cambiavano e le cuneesi iniziavano una lenta ma inesorabile rimonta, approfittando di un lieve calo delle vercellesi (19-8 il parziale di quarto), che le riportava sotto sul 45-48 al 30’.

L’ultima frazione era un testa a testa emozionante, con la PFV che teneva botta fino a 14” dalla fine quando Cuneo indovinava il canestro della vittoria.

A rendere più amara la sconfitta alcuni errori ai tiri liberi nel finale e soprattutto l’annullamento di uno di essi per invasione molto ma molto dubbia, in un momento cruciale.

Rammarico per la sconfitta di misura, dunque, ma consapevolezza per le ragazze della PFV di essere state all’altezza di quasi tutte le migliori squadre della serie B, in cui ha ampiamente meritato di rimanere.

Terminato, ora. il girone per il titolo e l’accesso agli spareggi per la promozione, la PFV accede alle semifinali di coppa Piemonte in cui, con gare di andata ritorno e bella, affronterà Auxilum ad Quintum, per giocarsi la finale contro la vincente dell’altra semifinale che vedrà coinvolte Granda College ed Area Pro 2020, nelle date del 13 e 27 aprile con eventuale bella il 4 maggio, sempre salvo spostamenti a richiesta delle società interessate.