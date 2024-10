PFV, sconfitta senza storia

Pallacanestro Femminile Vercelli

campionato di serie B

Girone est – 3^ giornata

Ardita Juventus Nervi - Pallacanestro Femminile Vercelli 63-36

(parziali: 22-10; 43-16; 52-22; 63-36: )

Tabellino PFV: Bertelegni; Bassani 2; Ansu 9; Buffa 2; Acciarino 6; Deangelis 3; Gentilini; Coralluzzo 2; Bouchefra 9; Chillini; Roggero 3. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Dopo la seconda giornata, in cui ha osservato il turno di riposo, la PFV è tornata in terra ligure per affrontare l’altra esponente di quella regione, l’Ardita Juventus Nervi ed ha nuovamente perso, questa volta per 63-36.

La squadra genovese è apparsa fuori portata per la PFV e, sin dall’inizio, ha messo in mostra la sua miglior caratura tecnica, imponendosi a rimbalzo e nel tiro, chiudendo 22-10 il primo quarto.

Nel resto dell’incontro le cose non sono cambiate e la PFV ha denotato, anche in questa occasione, grandi difficoltà ad andare alla conclusione, oltre a non buone percentuali di realizzazione.

A metà gara l’Ardita aveva pressoché chiuso i giochi (43-16) ed il resto della gara è servito alla PFV per fare esperienza contro una squadra più forte, e mettere le basi per una ripresa che, si auspica in casa vercellese, abbia inizio con i confronti con le altre squadre del girone e poi nella fase successiva, allorché saranno affrontate formazioni più alla propria portata.

Il terzo periodo, per la cronaca, finiva 52-22 e la gara andava alla conclusione con qualche tentativo delle vercellesi di ridurre lo svantaggio, sempre rintuzzato dalle padrone di casa, che lasciavano alle ospiti la supremazia nell’ultimo quarto (11-14) ma andavano meritatamente a cogliere la vittoria che si erano costruite per 63-36.

Domenica 3 novembre prossimo la PFV farà finalmente il proprio esordio dinanzi al pubblico amico, affrontando al Palapiacco l’Arona Basket alle ore 18,00.

E saremo giunti alla quarta giornata di campionato, con buona pace di chi pensa i calendari.