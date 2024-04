Il generale Micale in visita al Comando provinciale di Vercelli

Nella mattinata di martedì 2 aprile, il Generale dei Corpo d’Armata dei Carabinieri Gino Micale, comandante interregionale dell’Arma di Milano, con giurisdizione su Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli.

Accolto dal comandante provinciale, colonnello Emanuele Caminada, e dagli altri Ufficiali in forza al Comando, oltre che da una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri effettivi a vari reparti dell’Arma dislocati in provincia, l'altissimo ufficiale ha portato gli auguri pasquali e il saluto di commiato in vista del suo imminente congedo dai ranghi dell’Arma in servizio per raggiunti limiti d’età. Il generale Micale, tra gli altri numerosi incarichi prestigiosi ricoperti nel corso della sua più che quarantennale carriera, è stato anche Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” tra il 2013 ed il 2016, e vanta un curriculum di respiro internazionale essendo stato impegnato ripetutamente in missioni estere in zone difficili in medio-oriente nonché capo delegazione militare italiana all’Onu tra il 2018 e il 2021