E' un dj 41enne una delle vittime dello schianto di Pasqua

Manca ancora il test del DNA, ma è pressoché confermato che al volante della Ferrari andata a fuoco dopo essersi schiantata la mattina di Pasqua a oltre 250 km/h sulla bretella Ivrea-Santhià, in direzione Milano, ci fosse Hysni Qestaj.



All'interno dell'abitacolo della Ferrari con targa svizzera c'erano due persone, entrambe morte carbonizzate, e una di queste era Hysni Qestaj: a confermarlo alla polizia della stradale è stato il fratello del kosovaro di 41 anni, meglio conosciuto come Dj Style Q.

Quarant'anni, residente a Villeneuve in Svizzera, Qestaj aveva una moglie e due figli di 11 e 14 anni che vivono in Kosovo. Accanto a lui sul posto passeggero non c’era quindi la moglie ma una donna la cui identità è ancora da stabilire.