Si ribalta con l'auto davanti all'ex Distretto

Si ribalta con l'auto davanti all'ex Distetto. Incidente autonomo nella prima serata di martedì in centro città.

Per prestare i soccorsi all'occupante della vettura e mettere in sicurezza la zona, molta trafficata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli e il personale del 118. L'unica persona coinvolta nell'incidente è uscita autonomamente dall'abitacolo ed è poi stata presa in carico dai sanitari.

Il personale dei Vigili del Fuoco, si sono invece occupati della messa in sicurezza della strada. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato e la Polizia Locale che si sono occupati della gestione della viabilità e degli accertamenti di routine.