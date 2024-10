Nuovo corso Avogadro, consegnate le prime piante

È stato consegnato, all’alba di oggi, lunedì 28 ottobre, il primo bilico con le piante che saranno messe a dimora lungo il nuovo corso Avogadro di Quaregna.

In queste ore sono nell’area parcheggio di via Cantarana, al rione Canadà, dove gli esperti procederanno al controllo qualità, dopodiché saranno trasportate in corso Avogadro. La loro messa a dimora rappresenta l’ultimo step del cantiere.

In totale verranno piantumati 104 liquidambar, posizionati lungo lo spartitraffico, e 184 aceri campestri che abbelliranno i lati della strada. Le operazioni si concluderanno in un paio di settimane circa, condizioni meteo permettendo.