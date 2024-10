PFV Under 17: esordio col botto

Pallacanestro femminile Vercelli - Under 17

1a giornata fase di qualificazione – Girone C

Pallacanestro Femminile Vercelli “Blue Ribbon”– Novara Basket 61-36

(Parziali: 16-8; 29-14; 43-189

Tabellino PFV: Tagliabue; Haxhiasi 4; Trotti; Francese E. 4; Stacchini 5; Maltese Sonia 14; Dipace 10; Nicosia 3; Gabotto 3; Panelli 2; Cavalli 10; Maltese Anna 6. All.re Davide Pogliani

La PFV targata “Blue Ribbon”, all’esordio nel girone C di qualificazione del campionato under 17, comincia molto bene la sua avventura, regolando agevolmente in casa Novara Basket, apparsa squadra piuttosto ridimensionata rispetto alle scorse stagioni. Le vercellesi, guidate in panchina dal nuovo coach Davide Pogliani (ottimo esordio anche per lui), hanno dato vita ad una bella partita, condotta con autorità dall’inizio alla fine e durante la quale si sono viste buone cose dal punto di vista tecnico e dello sviluppo del gioco, bei contropiedi ed una difesa efficace, che ha molto messo in difficoltà le avversarie (alla fine del terzo periodo esse avevano messo a segno solo 18 punti).

Dopo 5’ di studio, un paio di canestri di Francese davano il via alla fuga delle vercellesi che sull’8-8 lasciavano al palo le avversarie sino al 16-8 del primo periodo.

Nel secondo si verificava l’allungo decisivo, propiziato da Sonia ed Anna Maltese (ottimo il loro ritorno in PFV) Dipace, Cavalli ed Haxhiasi, ben coadiuvate da tutte le compagne via via scese in campo, comprese le giovani del 2009. Chiusa metà gara sul punteggio di 29-14, nel terzo periodo il vantaggio vercellese dilatava, raggiungendo anche i 30 punti, per fissasi a tre quarti di match sul 43-18: partita chiusa, quindi.

Nell’ultimo periodo però, quando una tacita intesa avrebbe dovuto consentire una sorta di passerella a tutte le giocatrici di entrambe le squadre, Novara mostrava segni di reazione, pressando e segnando in un solo quarto quanto aveva segnato nei primi tre, e giungeva a -18 dando l’impressione quasi di poter rimettere in discussione il risultato.

Allora coach Pogliani cambiava cinque elementi su cinque del quintetto in campo, peraltro subito imitato dall’allenatore novarese che non ne aveva necessità alcuna, e le cose ritornavano a posto con lo scarto di +25 ripristinato.

Le Under 17 “Blue Ribbon” ritorneranno in campo sabato prossimo alle 17,30 a Biella, Palestra Salesiani, per una immediata controprova del loro attuale stato di forma.