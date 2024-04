Idrogeno verde: è a Gattinara uno dei tre impianti finanziati dalla Regione

Giovedì 4 aprile alle ore 17.00, nella sala conferenze di Villa Paolotti (Corso Valsesia, 112) si terrà la presentazione del progetto REDFIELD, finanziato con i fondi PNRR attraverso il bando pubblicato dal Ministero dell’Ambiente nel gennaio 2022, che vede la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

Il Progetto sarà illustrato dall’Assessore regionale Ambiente e Energia Matteo Marnati, da Paolo Candusso, legale rappresentante di RF-IDRA titolare del progetto e Giuseppe Auguadro, socio di RF-IDRA.

La Regione Piemonte dopo avere chiuso la procedura di selezione delle candidature ha approvato la graduatoria che vede sette i progetti idonei e tre quelli immediatamente finanziati.

Il budget complessivo di quasi 20 milioni di euro è stato suddiviso tra: Rf-Idra in raggruppamento con Rf-40 per un impianto di idrogeno verde a Gattinara (VC) per alimentare un’attività di produzione di laterizi; la raffineria Sarpom di Trecate (NO) per un impianto di idrogeno green e la Films di Premosello Chiovenda (VCO) che realizza leghe metalliche.

I tre progetti prevedono l’installazione di elettrolizzatori per complessivi 6 MW e utilizzeranno impianti fotovoltaici di nuova realizzazione per una potenza complessiva di circa 9 MW per produrre l’idrogeno rinnovabile, che sarà utilizzato in processi industriali, ma che in prospettiva potrà essere esteso ad altri settori in cui il vettore green sarà richiesto, ad esempio per i trasporti.

La scelta di Gattinara per la realizzazione di uno dei primi tre impianti per la produzione di idrogeno verde in Piemonte è la dimostrazione di come la transizione ecologica possa essere un’occasione di rilancio, di sviluppo e di occupazione per i nostri territori e le nostre comunità: da un sito dismesso e quindi improduttivo a un polo che genererà energia verde e a impatto zero per l’ambiente a sostegno di una produzione di eccellenza qual è quella dei laterizi ad alta tecnologia.