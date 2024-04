Recuperato il pick up dell'incidente mortale

E' stato recuperato nel pomeriggio di mercoledì il pick up finito in un dirupo, a bordo del quale viaggiava Marco Albertetti, muratore 52enne di Cervatto, deceduto all'interno del veicolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, quella dei mezzi speciali con autogru della sede centrale sono ne intervenuti sulla provinciale 9 per il recupero del mezzo finito in fondo al canalone. La vettura è stata recuperata per evitare l'inquinamento della falda acquifera a causa di una perdita di olio. L'intervento dalla squadra dei Vigili del fuoco è valso al recupero e messa in sicurezza del mezzo incidentato.