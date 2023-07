Pozzolo se ne andò da assessore e ora rientra da tirocinante

Con un Decreto del Sindaco del 26 luglio si è finalmente trovata la soluzione per risolvere tutte le problematiche di questi cinque anni di disastrosa gestione del verde.

E, a grande sorpresa, la soluzione è il ritorno proprio di chi il verde lo ha gestito fino a soli tre mesi fa: l’Onorevole Pozzolo, per il quale è stata inventata l’innovativa carica di “collaboratore volontario esterno”. La consulenza avverrà a titolo gratuito e nei “ridotti limiti temporali derivanti dagli impegni connessi alla carica di Parlamentare”. Il decoro urbano è così strategico che diventa il dopolavoro di qualcuno.

Il confronto tra il Sindaco e l’On. Pozzolo per la scrittura del decreto deve essere stato molto simile a quello della famosa scena di “Totò, Peppino e la malafemmina”, in cui i due protagonisti devono scrivere una lettera. Presenti, infatti, nel testo alcuni notevoli passaggi a motivazione della scelta, in cui si esalta l’esperienza passata dell’Assessore “in considerazione dei risultati ottenuti” e si afferma come sia importante continuare ad avvalersi delle sue “esperienze, delle competenze e delle relazioni istituzionali maturate” dall’attuale Onorevole. Che sono le stesse esperienze e competenze che hanno portato la città ai risultati disastrosi in cui versa ora.

Se il verde pubblico della città di Vercelli versa in queste condizioni è infatti in primis a causa di chi ha gestito il settore fino ad aprile 2023, nonostante il Sindaco, probabilmente schiacciato dal peso politico di Fratelli d’Italia, con questo atto si veda costretto a far passare il messaggio per il quale le carenze che stiamo vedendo ad oggi sono legate agli ultimi tre mesi di gestione, ossia quelli in cui le deleghe al decoro sono passate a lui.

Dall’altro lato, se davvero l’ex Assessore era stato mandato via per mancanza di tempo da dedicare, ora rientra come figura più debole (in quanto priva di poteri formali) per avere quello che sembra essere un contentino. Ne esce da Assessore e ne torna da tirocinante (in genere il percorso è l’opposto).

Questo tristissimo teatrino mostra tutta la debolezza del Sindaco, l’inconsistenza e le fratture della maggioranza, il modo di vedere l’amministrazione come solamente facciata e gestione del potere, senza interesse per risolvere realmente le problematiche.

Una vera presa in giro verso la cittadinanza.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli