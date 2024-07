Scontro tra due auto, coinvolti 4 adulti e un bambino

Cinque persone, tra le quali un bambino, sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto intorno alle 16 a Livorno Ferraris. Due le vetture coinvolte nel sinistro, avvenuto all'incrocio tra la SP3 e la SP7 a Livorno Ferraris. Per liberare i feriti è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris. Il personale ha provveduto a liberare i feriti incastrati e, insieme ai sanitari del 118, hanno prestato soccorso a cinque persone rimaste coinvolte nell'incidente tra cui un bambino. Successivamente i feriti sono stati trasportati in ospedale.