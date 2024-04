“Vercelli chiama Londra": tra gin e buona cucina

Nuova occasione per la Delegazione di Vercelli dell'Accademia Italiana della Cucina per fare cultura culinaria: in collaborazione con il bar Mirage di piazza Cavour si è svolto un evento intitolato “Vercelli chiama Londra: i distillati ed il loro abbinamento ai cibi nella tradizione gastronomica italiana – il Gin”. Relatori gli accademici Luca Donzelli e Matteo Pagetti, con la delegata Paola Bernascone Cappi a fare gli onori di casa

«La serata, la prima di un ciclo, è iniziata ripercorrendo le varie tappe storiche che hanno portato questo distillato dalla sua invenzione a diventare un fenomeno commerciale dell'ultimo decennio. Si è passati poi all'illustrazione delle metodologie di produzione e delle varie tipologie di Gin presenti sul mercato – ha spiegato Luca Donzelli -. Nell'excursus è emersa la natura cosmopolita della bevanda: nata ufficialmente in Belgio, anche se si sta affermando la teoria di un'origine più antica in Italia, diffusa inizialmente in Olanda e diventata un fenomeno culturale e sociale del Regno Unito».

La seconda parte dell'evento è stata dedicata all'abbinamento del Gin, declinato in Gin Tonic, al cibo. «In questo ambito, dove la regola è che regole non esistono e conta solo il proprio gusto, sono stati proposti tre prodotti di tipologie differenti: un London Dry, un Plymouth ed un Old Tom – ha sottolineato l’accademico e enologo Matteo Pagetti -. Per ognuno, un abbinamento al cibo “per assonanza” o “per contrasto”, cercando di fornire ai presenti “una cassetta degli attrezzi” utile alla sperimentazione ed alla massimizzazione della propria esperienza gustativa».

«L'incontro, il primo di una serie in calendario – ha concluso Paola Bernascone Cappi - mira allo sviluppo di una cultura del bere più consapevole, legata alle tradizioni e contro l'abuso delle bevande alcoliche».