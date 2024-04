Cerca di rubare le valigie a una turista: denunciato

Domenica 24 marzo, la Squadra Volanti della Questura di Vercelli, nell’ambito del rafforzamento dei controlli nella zona della stazione ferroviaria, ha denunciato un uomo di origine egiziana per il tentato furto di due bagagli di una turista brasiliana, giunta in Italia da poche ore.

Il tentativo è avvenuto a bordo del treno interregionale Milano-Torino, nella tratta compresa tra Novara e Vercelli, ove l’uomo, approfittando della distrazione della turista, ha sottratto i bagagli collocati nella cappelliera, cercando poi di guadagnarsi la discesa alla prima fermata utile.

L’azione criminosa, tuttavia, è stata e interrotta da due militari dell’Esercito italiano, liberi dal servizio che, non appena notato il comportamento sospetto dell’uomo, lo hanno seguito e fermato, allertando il 112. In stazione la Volante della Polizia di Stato ha preso in consegna l'uomo per i necessari accertamenti e per il successivo deferimento all’Autorità giudiziaria.