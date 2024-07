Venerdì l'addio a Barby Buttaci, morta a 51 snni

Grande cordoglio, in città e ad Asigliano, per la morte di Barbara "Barby" Buttaci. Aveva 51 anni e, da qualche mese, combatteva contro un tumore che non le dato scampo. Tenace e grintosa, sempre sorridente, Barby Buttaci aveva scelto di raccontare attraverso i social le emozioni e i sentimenti legati alla malattia, che affrontava con il sorriso e grande determinazione. E, partendo dalla sua esperienza, si era molto spesa a sostegno della prevenzione. A Vercelli era un volto noto perché per diverso tempo aveva gestito con il marito Diego Conti la tabaccheria nella galleria di via Fratelli Bandiera. L'ultimo saluto a Barby si terrà venerdì 26 luglio alle ore 10, 30 in Duomo. Come da lei richiesto, chi volesse lasciare un contributo per una raccolta fondi per la ricerca sul cancro può recarsi al Bar Energy in piazza Lazio.