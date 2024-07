Quaranta gradi sui treni dei pendolari, situazione insopportabile

Temperature elevate, anche superiori ai 40 gradi, all'interno delle carrozze. E problemi relativi alla qualità del servizio sui treni di vecchia data. I pedolari vercellesi della Torino Milano scrivono a Trenitalia, all'agenzia per la mobilità e al sindaco Roberto Scheda per segnalare i problemi con i quali devono fare i conti. «Su varie carrozze e su vari treni, ci sono temperature a volte superiori ai 40 gradi, rendendo il viaggio scomodo e talvolta insopportabile. In molti casi l'aria condizionata non funziona mentre in altri funziona solo parzialmente con il risultato che gli ambienti di viaggio sono poco o per niente confortevoli per i passeggeri che si sentono molto infastiditi, anche perché mettono in relazione la qualità del servizio con gli aumenti dei costi degli abbonamenti. Sappiamo che la fornitura dei nuovi treni Rock continuerà nei prossimi anni ma si ritiene necessario assicurare il mantenimento di un comfort standard anche sull’attuale materiale rotabile, soprattutto per scongiurare episodi di malori da parte dell’utenza. Oltre al disagio provocato dalle alte temperature, si è notato anche un deterioramento generale della qualità delle carrozze che spesso sono sporche, con sedili danneggiati e servizi igienici non adeguatamente puliti e funzionanti, anche sui treni di ultima generazione. Questi fattori influiscono negativamente sull'esperienza di viaggio e sulla percezione della qualità del servizio offerto; pertanto, essendoci uno standard percepito dalla clientela qualitativamente insufficiente, si richiede un controllo più frequente e rigoroso del sistema di climatizzazione, così come una manutenzione regolare delle carrozze per garantire un ambiente pulito e confortevole per tutti i passeggeri. Portiamo inoltre alla vostra attenzione il danneggiamento da parte di writer di alcuni treni Rockdi nuova consegna, con il risultato del completo oscuramento dei finestrini e relative telecamere di sicurezza. Tali problematiche vengono riscontrate principalmente sui treni con maggior affluenza: RV2004 – RV2034 – RV2056 – RV2006 – RV2036 – RV2058 – RV2038 – RV2040 ecc…