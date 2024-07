Furgone in fiamme nel piazzale di un'azienda

Furgone in fiamme a Ghislarengo. Nella mattina di martedì i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Romagnano sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un furgone parcheggiato nel piazzale di un'azienda. I Vigili del Fuoco si sono adoperati per circoscrivere l'incendio evitandone la propagazione per poi procedere alla completa estinzione delle fiamme e alla messo in sicurezza l'area interessata. Non si sono registrati feriti.