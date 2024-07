Gravi conseguenze per un incidente domestico avvenuto in mattinata a Civiasco: una donna di 70 anni è caduta dalle scale mentre scendeva in cantina procurandosi importanti lesioni. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Maggiore di Novara, dov'è stata ricoverata in codice rosso.