Dopo lo scontro abbatte il muro di cinta di una casa

Incidente, poco dopo le 12 di martedì 23 luglio a Trino, in via Vercelli. A seguito di un scontro tra due mezzi, una delle vetture coinvolte terminava la propria corsa impattando e abbattendo il muro di cinta di una abitazione privata. Nessuna delle persone a bordo dei mezzi è rimasta ferita, ma è stato necessario un intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli per la messa in sicurezza delle due vetture e della porzione di muro di cinta interessata dall'incidente.

Sul posto carabinieri di Trino per la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsabilità.