Due fratelli residenti a Gattinara in carcere per tentato omicidio

Sono in carcere a Vercelli i due fratelli albanesi residenti a Gattinara, arrestati dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cossato, in collaborazione con in colleghi vercellesi, con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante di futili motivi e lesioni personali gravissime ai danni di madre e figlio di Brusnengo.

Operai in un’azienda della zona, i due sono stati rintracciati dopo l'aggressione avvenuta nella serata di martedì 12 marzo in via Rovasenda, a Brusnengo. A restare feriti, al termine di una discussione nata per motivi di gelosia e rapidamente degenerata, un uomo di 42 anni e la madre, 63 anni, intervenuta per difenderlo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, all'origine della vicenda ci sarebbe una relazione che il ferito aveva da poco intrapreso con una donna in precedenza legata a uno dei due arrestati.

Una serie di indizi, tra i quali il coltello utilizzato per ferire i due biellesi, e le immagini delle telecamere, hanno permesso di risalire ai due uomini di Gattinara, nei confronti dei quali il Gip ha accolto la richiesta di misure cautelari in carcere.

Per le due persone rimaste ferite è stato necessario il trasporto in ospedale: entrambi non sono in pericolo di vita.