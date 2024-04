Truffa, sostituzione di persona e falso: 7 indagati per assicurazioni "farlocche"

La Squadra Mobile di Vercelli ha denunciato sette persone, tutte residenti nel napoletano, per i reati di truffa, sostituzione di persona e falso in certificazioni pubbliche. L’attività di indagine, durata alcuni mesi, è nata dalle denunce sporte da due anziani cittadini vercellesi che hanno raccontato agli agenti della Questura di essersi accorti che i loro dati personali erano stati utilizzati per accendere polizze assicurative delle quali disconoscevano il contenuto. Dalla successiva attività d’indagine è emerso come gli indagati, al fine di procurarsi un vantaggio sull'importo corrisposto a un'agenzia assicurativa per il pagamento del premio delle loro vetture, avevano attestato falsamente di risiedere con i due anziani vercellesi, al fine di poter fruire di un importante sconto sul prezzo finale, in quanto il premio calcolato sulla falsa residenza risultava di gran lunga inferiore rispetto a quello da pagare per i residenti in provincia di Napoli.

In particolare i due principali indagati, marito e moglie, hanno addirittura contattato i Comuni di residenza dei due anziani sostenendo di risiedere abitualmente con i due, spacciandosi per loro parenti e ottenendo di essere stati accolti dagli stessi sul loro stato di famiglia.