Accoltellamento a Brusnengo, due uomini in carcere per tentato omicidio

Arrivano novità importanti circa il grave episodio avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Brusnengo. Poco fa è giunta una nota stampa firmata dalla Procura della Repubblica di Biella.

“A seguito dell’episodio occorso in Brusnengo nella data del 12 marzo, riguardante l’accoltellamento di due persone perpetrato da due soggetti di nazionalità albanese, la Procura della Repubblica di Biella delegava nell’immediatezza plurimi atti investigativi – da svolgersi con carattere d’urgenza – per assicurarsi le fonti di prova necessarie a cautelare i soggetti autori del reato – si legge - L’attività espletata su delega della Procura dal NOR – Compagnia Carabinieri di Cossato, ha fatto sì che la Procura della Repubblica richiedesse immediatamente al GIP la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti di nazionalità albanese, accusati di tentato omicidio in concorso (aggravato da futili motivi) e lesioni personali gravissime in concorso. Nelle prime ore della giornata odierna veniva data esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi, in relazione al delitto di tentato omicidio in concorso”.