Addio a coach Ruben Squicciarini, aveva 31 anni

Lutto nel mondo della ginnastica e del cheerleading per morte di Ruben Squicciarini, allenatore dei Wildcats, associazione sportiva con con sede a Prato Sesia ma che raccoglie moltissime iscrizioni dalla zona di Gattinara e di Borgosesia. Aveva 31 anni ed è deceduto all'hospice di Gattinara.

Squicciarini, che viveva a Gattinara, lascia i genitori, Giorgia e Michele, i fratelli Yari con Chiara e Omar, i nipotini Mattia e Lorenzo e la nonna Maria. Immenso il vuoto lasciato in tutto il gruppo Gym&Cheer Wildcat che allenava da anni e con il quale aveva ottenuto importanti successi sportivi.

«Ci hai insegnato che l’uomo può volare - hanno scritto sui social i suoi allievi - Hai volato insieme a noi. Noi siamo volati con te sui campi di gara di tutto il mondo. Verso mete incredibili, traguardi che parevano irraggiungibili, sogni che sembrava non potessero realizzarsi. Abbiamo vinto tutto con te, ma ora abbiamo perso proprio te. Insegna agli Angeli a volare come hai fatto con noi, e noi continueremo a sognare come tu ci hai insegnato. Ciao Ruben. Ci mancherai».

Con coach Squicciarini le cheerleader dell'associazione avevano ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, a partire dai Mondiali a squadre del 2022 e dalla vittoria, nel marzo 2023, a “Germany All Level” di Dusseldorf.

Grandissimo il dolore degli allievi e delle rispettive famiglie: in segno di lutto l'attività del gruppo è sospesa fino alle esequie.

I funerali del giovane si svolgeranno sabato 2 marzo alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara dove venerdì 1 marzo alle 18 sarà recitato il rosario.