Nuova area studio e campo di minigolf: taglio del nastro a Gattinara

Taglio del nastro, venerdì 12 aprile, della nuova area studio e del rinnovato campo di minigolf, alla presenza del Sindaco Maria Vittoria Casazza, dell’Assessore Luca Caligaris e dell’Assessore Elisa Roggia. A far festa, insieme agli amministratori, i bimbi dell’Asilo comunale e dell’Asilo Patriarca e “nonni” della Casa di riposo Patriarca.

Con l’arrivo della bella stagione, il nuovo spazio pubblico, a pochi passi dal centro, a lato delle Scuole Elementari a fianco della palestra di Via Gorizia con accesso da piazza Baden Powell, potrà essere utilizzato gratuitamente da tutti, quando non vi sono attività didattiche, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica, così come da giugno a settembre dalle 8.30 alle 19.30.

Ogni pista del minigolf rappresenta una piccola sfida originale da completarsi con il minor numero di colpi le mazze, palline e segna punti per giocare possono essere ritirate gratuitamente negli esercizi commerciali nelle vicinanze: Bar Crosa (Via Monterosa, 2); L'Arte Grafica In Edicola (Viale Marconi, 62) Fermata17 (Viale Marconi, 52); Bar Jolly (Via San Rocco, 6); Gelateria Sotto Zero (Corso Valsesia, 103); 104 Avenue (Corso Valsesia, 104); Enoteca Regionale (Corso Valsesia, 112); NCF Nuovo Caffè Firenze (Corso Valsesia, 116); Hotel Ristorante Il Vigneto (Piazza Paolotti, 2).

«Un altro obiettivo ambizioso raggiunto grazie al lavoro di squadra, - afferma compiaciuta il Sindaco Maria Vittoria Casazza – e a breve sarà realizzato un progetto importantissimo che consentirà a Gattinara di avere, entro la fine del 2025, un Polo innovativo dedicato ai più piccoli all’avanguardia e unico nel suo genere nel territorio circostante».