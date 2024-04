Erbareti irraggiungibile dallo scorso settembre, è ora di intervenire

Gentile direttore,

Le forti piogge di settembre hanno portato ad un parziale crollo della strada carrozzabile, ancora sterrata, che conduce alla frazione Erbareti, nell’ex Comune di Sabbia. I danni, anche di erosione del sedime stradale in terra battuta e molto pendente, sono stati riparati fino alla località Magnova, senza che però il tratto successivo fino allafFrazione venisse sistemato. Le abbondanti piogge di marzo hanno peggiorato ulteriormente le condizioni della struttura.

Dopo le numerose segnalazioni chiediamo al sindaco Pietro Bondetti di intervenire prontamente, perché il paese è da mesi non raggiungibile.

La sistemazione della strada era prevista anche nell’accordo di programma della fusione con Varallo, per la quale il Comune ha preso ancora oltre un milione di euro nel 2024. Purtroppo poco o niente è stato fatto. La possibilità di raggiungere il parcheggio a servizio degli abitati sarebbe anche un’opportunità per risolvere il problema della raccolta dell’immondizia, che lo scorso anno ha provocato alcuni problemi non ancora completamente risolti.

Ci spiace sentirci, dopo tanti mesi di attesa, presi in giro.