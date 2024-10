"La scelta della libera professione”: seminario dell'Ordine degli architetti

"La scelta della libera professione” è il titolo del seminario che si terrà lunedì 7 ottobre, dalle 14.30, nella Cripta di Sant’Andrea a Vercelli e che avrà due relatori d’eccezione, ovvero il presidente nazionale di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro e il presidente della Fondazione Inarcassa Ing. Andrea De Maio.

L’incontro, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Vercelli e dall’Ordine degli Ingegneri con la compartecipazione dell’Università degli Studi Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, tratterà temi di fondamentale importanza per il settore. Infatti, Santoro parlerà di professione tra presente e futuro, di Inarcassa (ovvero della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) in confronto al sistema pubblico, delle sfide previdenziali e dell’assistenza. De Maio tratterà invece delle iniziative e delle azioni intraprese dalla Fondazione Inarcassa e le novità in tema di appalti pubblici.

L’introduzione, oltre al presidente dell’Ordine degli Architetti Marina Martinotti e al presidente dell’Ordine degli Ingegneri Franco Barosso, sarà affidata al dirigente Divisione Edilizia Logistica e Patrimonio Upo Claudio Tambornino, al presidente della Provincia Davide Gilardino e al sindaco di Vercelli Roberto Scheda.

La partecipazione avverrà mediante iscrizione ai portali dedicati e darà diritto a crediti formativi.

Inoltre, per l’occasione, il presidente di Inarcassa Santoro e il presidente della Fondazione Inarcassa De Maio incontreranno il presidente dell’Ordine degli Architetti Marina Martinotti per un proficuo confronto e un aggiornamento sulla situazione locale e nazionale.