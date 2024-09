A volto coperto cercano lo scontro con i novaresi: 4 arresti e 4 Daspo per i disordini

Quattro tifosi vercellesi sono stati arrestati, ma altri potrebbero essere denunciati o comunque destinatari di Daspo, dopo il tentativo di ingaggiare uno scontro con gli ultrà novaresi prima del derby di martedì sera che si è disputato al Piola di Novara.

A darne notizia è la Questura di Novara: intorno alle 19,45, un gruppo di circa 10-15 ultras della Pro Vercelli, con il volto coperto, ha tentato di ingaggiare uno scontro, lanciando bottiglie di vetro e brandendo dei tubi di plastica, con i tifosi del Novara frequentatori del “Bar Novara” di viale Kennedy n.55 in prossimità dello stadio.

La condotta provocatoria è stata sedata sul nascere, senza causare feriti da entrambe le parti, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato di Novara - Digos della Questura che si frapponeva davanti gli ultras vercellesi qualificandosi ed intimando di fermarsi e cessare la loro attività.

In seguito al tentativo di fuga, da parte di alcuni partecipanti agli scontri, il personale delle forze dell'ordine ha poi bloccato la vettura sulla quale viaggiavano, per poi procedere all’arresto in flagranza e al deferimento all’autorità giudiziaria per quattro vercellesi con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive.

Per l'accaduto il Questore di Novara ha immediatamente emesso quattro Daspo della durata di 4 anni nei confronti degli arrestati, ma l'attività investigative prosegue sugli ulteriori tifosi coinvolti attivamente e identificati: saranno probabilmente effettuati ulteriori denunce all’autorità giudiziaria e adottati i provvedimenti amministrativi del caso.