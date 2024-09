Derby delle risaie: 9 vercellesi finiscono in Questura

Clima agitato, martedì sera a Novara, prima del derby: un gruppetto di nove tifosi vercellesi, giunti nei pressi dello stadio Piola in modo autonomo, sono finiti in Questura dopo aver tentato di entrare a contatto (in modo non troppo amichevole, evidentemente) con gli ultrà novaresi. Sono intervenute le forze dell’ordine per evitare che situazione degenerasse e la Polizia ha fermato i nove vercellesi, portandoli in Questura per l’identificazione. Non è al momento noto se siano stati presi ulteriori provvedimenti nei confronti dei vercellesi.