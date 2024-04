Do Porta Torino al Burg d'Ingleis

Flavio Ardissone in compagnia di Andrea Armenia e Peter Adami

Venerdì 5 aprile alle 17,30 Flavio Ardissone presenterà la sua nuova realizzazione DA PORTA TORINO AL BURG D’INGLEJS.

“Questa volta- dice Ardissone - il docufilm che ho realizzato in collaborazione con Michael Nappo e Andrea Armenia inizia da porta Torino a bordo di una lancia appia del 1959 gentilmente concessa e guidata da Peter Adami e percorre tutto il quartiere attraverso corso Prestinari, ricordando una serie di vecchi esercizi storici e vecchie ditte che lo resero famoso negli ultimi anni. Con questa realizzazione coadiuvato da diversi esercenti locali ho cercato di riportare alla gloria dei vecchi tempi quello che da tutti veniva chiamato il burg d’ inglejs; ho rintracciato diversi personaggi tipici e addirittura in chiusura ho radunato una serie di vecchi ex allievi della scuola elementare regina Pacis con i quali abbiamo ricordato con una divertente scenetta i vecchi tempi delle lezioni impartite dalla nostra maestra Angela Franzi tuttora vivente e nel pieno delle sue energie

Appuntamento dunque all' Happy bar di corso Prestinari 91.