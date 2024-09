Cannavaro: «Partita condizionata dal primo gol»

L'autogol di Sbraga pesa come un macigno.

«Fare un regalo così a una squadra così forte fa malissimo. Poi prendi un altro gol, e sul 2 a 1 per loro, che sono una corazzata, la rimonta non è facile».

Il primo tempo della sua squadra fa ben sperare (anche in ottica-derby).

«Sì, un primo tempo da salvare, ma le partite vanno giocate fino al triplice fischio. Ma lo spirito con cui abbimo giocato nel primo tempo è da salvare: avessimo giocato così non avremmo perso con la Giana e non avremmo perso 4 a 1 con il Caldiero.

Ancora sul gol subito.

«Fino ad allora, io non avevo mai visto la maglia del nostro portiere. Siamo riusciti a fare pereggiare il Padova senza avversari in area. Son infortuni che succedono raramente nel mondo del calcio. Ma fino a quel momento in campo c'eravamo stati solo noi. E la forza del Padova non la scopro certo io. Io, sul loro pari, non credo che abbiamo patito per il gol preso. Noi abbiamo patito il modo con cui quel gol è stato fatto.».

Problemi anche in occasione del secondo e terzo gol.

«Mah, problemi, in campo ci sonoi anche gli avversari. Ripeto, la partita è stata condizionata dal primo gol subito. Poi non c'è stato un calo fisico, ma abbiamo patito lo sconforto.»

«Comunque parliamo di una corazzata che ha affrontato una squadra che deve salvarsi» chiosa Cannavaro.