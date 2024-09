«Via Luppi, in due anni due cedimenti: serve una soluzione»

La segnalazione arriva da un lettore che vive nella zona: «Vi voglio mandare la foto di via Domenico Luppi 4, dove per due volte in due anni si è formato un buco nell'asfalto. E' stato ripristinato e si è rotto ancora. Cosa aspetta il Comune a risolvere in modo definitivo il problema?». Il lettore rileva come il problema si presenti vicino all'incrocio con via Attone Vescovo davanti al parco Iqbal Masih. «Perché non possono asfaltare l'intera via?», chiede il vercellese.