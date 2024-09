Pallacanestro femminile Vercelli: si ricomincia, con tante novità

Sono ripresi gli allenamenti delle formazioni della PFV in vista della prossima stagione agonistica.

La squadra di serie B, agli ordini del nuovo allenatore Davide Simone, che ha avvicendato Gabriele Bendazzi, coach della promozione e della salvezza in serie B nelle ultime due stagioni, dimissionario per impegni di lavoro, potrà contare sull’organico dello scorso campionato, fatta salva la presenza di Sofia Bracco che, per motivi di studio (deve frequentare i corsi di medicina a Genova e gli orari delle lezioni più il viaggio non sono compatibili con quelli dei tre allenamenti settimanali: quest’anno giocherà a Tortona). Una perdita notevole per la PFV, purtroppo.

Sul fronte arrivi da segnalare il recupero di Caroline Ansu, dopo un’intera stagione di stop per un intervento chirurgico ad un ginocchio. I sanitari che l’hanno avuta in cura hanno dato il loro benestare a riprendere l’attività agonistica ed ora si dovranno valutare i tempi per un pieno recupero, che in società si auspicano rapidi, tenuto conto sempre e comunque della preminenza del benessere fisico della giocatrice.

Un’altra ipotesi di new entry è rappresentata da Rebecca Francia, classe 2002, centro, lo scorso anno in A2 ad Ancona, proveniente dalla “cantera” dell’Olympia Casale dei tempi d’oro, dalla quale molte giocatrici – negli anni – sono poi approdate poi alla PFV.

Rebecca, però, si deve sottoporre ad un intervento chirurgico ad una mano, per cui sino a fine ottobre / novembre non sarà disponibile per scendere in campo, sempreché, ovviamente, non le giungano nel frattempo proposte di società di A2 che intendesse accettare.

Per il resto coach Davide Simone dovrà “lavorare” sull’organico a disposizione cercando di ripetere le ottime prestazioni “di squadra” della scorsa stagione, fra assenze ed impedimenti temporanei vari di svariate giocatrici per motivi di studio/lavoro, per il che l’insostituibile General Manager Roberto Cavallaro sta alacremente lavorando per trovare soluzioni con spostamenti gare e simili.

La squadra è inserita nel girone Piemonte est a 7 squadre, con Basket Femminile Biellese, Basket Nole (neo promossa), Basket Arona (ripescata), Tortona e le due liguri Basket Pegli (già presente la scorsa stagione) e Juventus Nervi (GE), new entry.

Per completezza d’informazione si allega calendario provvisorio suscettibile di molte modifiche prima del via, comprendente anche il girone Ovest (torinese e cuneese) e dove è specificata la formula.

Obiettivo della PFV è la permanenza in categoria.

Dopo la serie B, la PFV allestirà le formazioni giovanili. In primo luogo vi è la Under 19, che però quest’anno parrebbe avere poche iscritte, con la conseguenza di un campionato breve e poco soddisfacente quanto a sviluppo tecnico e miglioramento delle atlete.

Per questo in società si sta valutando la possibilità di iscrivere la squadra al campionato di serie C, ove si potranno utilizzare oltre alla tesserate in età Under 19 (2006, 2007, 2008 e successivi) anche quelle uscite dal settore giovanile /2005,2004 e precedenti) e che potrebbero trovare poco spazio in prima squadra.

La formazione – sia nella prima che nella seconda ipotesi – sarà affidata al confermatissimo coach Gianfranco Anastasio, che molto bene ha fatto lo scorso anno.

In parte insieme con questo gruppo si alleneranno anche le Under 17 (classi 2008 e 2009 con le ragazze provenienti dall’under 15 dello scorso campionato che rimarranno) che pure saranno affidate a coach Anastasio.

Obiettivo di tutto il gruppo sarà quello di dare seguito ai progressi della scorsa stagione e di integrare i gruppi 2008 e 2009 nell’ambito del progetto della società di portare avanti le giovani sino alla soglia delle prima squadra.

A seguire il gruppo Under 15, costituito dalle ex under 14 dello scorso anno (2010, 2011) chiamate a confermare la buona impressione fornita nella scorsa stagione al primo campionato “vero” delle giovani vercellesi, cha saranno affidate ancora al confermato coach Davide Simone, che le allenerà in contemporanea con la prima squadra, per dare continuità al buon lavoro prodotto nel 2023/24.

Infine la novità: quest’anno sarà allestita nuovamente anche la squadra Under 14 con un gruppo totalmente nuovo di ragazze delle classi 2012/2013 provenienti dal Mini Basket Bugs, guidate dal loro allenatore Luca Colombi, new entry nello staff tecnico PFV.

Il gruppo è costituito complessivamente da una ventina di ragazze: se decideranno tutte di continuare l’attività, potrà essere valutata anche la possibilità di iscrivere una squadra all’Under 13. Si vedrà ad allenamenti iniziati.