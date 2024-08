Pro - Lucchese, i Bianchi vincono all'extra time

In un pomeriggio torrido la Pro Vercelli supera 1-0 ai supplementari la Lucchese e accede al secondo turno di Coppa Italia contro la Pro Patria. E' stato un gol di Dell'Aquila al 100' a spezzare l'equilibrio di un match che la Pro ha comunque meritato di vincere, per la maggior propensione offensiva. Bene la difesa, Rizzo a parte praticamente rinnovata e buone cose a centrocampo anche se, inevitabilmente, si dovranno attendere altri test e magari altri innesti per dare una valutazione più completa sulle potenzialità dell'undici vercellese. Davanti a Rizzo (preferito a Pietro Passador il cui arrivo dal Torino è stato ufficializzato alla vigilia del match), Cannavaro schiera Biagetti, Marchetti e Serpe; Vigiani, Carosso esterni di centrocampo, con Emmanuello e Iotti in mediana. Comi centravanti, con Rutigliano e Bunino in appoggio. Speculare anche l'undici toscano proposto da mister Gorgone. Nel catino del Piola la temperatura supera i 35° un fattore da tenere presente considerando la fase di preparazione delle due squadre. Buon avvio della Pro Vercelli (in maglia verde), subito intraprendente. I bianchi si rendono pericolosi dopo 1' con Iotti la cui conclusione si perde a lato. Lucchese (in bianco con bordi rossoneri) in attesa; Pro che cerca di rendersi pericolosa sfruttando le corsie laterali e retroguardia toscana che non riesce a contenere le manovre dei bianchi. Pro pericolosa sui calci da fermo: al 15' sugli sviluppi di un angolo Comi colpisce di testa, Gasparo respinge e Bunino si coordina e dalla sinistra lascia partire una conclusione a lato. Sempre da corner al 19' Rutigliano "pesca" Biagetti in posizione avanzata: preciso colpo di testa che Palmisani devia sul fondo. La spinta della Pro tende ad affievolirsi e, pur tenendo il controllo delle operazione i rossoneri escono dal guscio: Rizzo è bravo a neutralizzare un pallonetto di Fedato, mentre alla mezz'ora oltre alla parata di Rizzo su tiro dal limite di Visconti ci vuole un errore di Fazzi che da felice posizione, sulla respinta, colpisce la traversa, a mantenere la sfida sullo 0-0. Il ritmo inevitabilmente cala e le due formazioni danno l'idea di voler controllare più che affondare i colpi. Prima dello scadere si fa ancora vedere la Pro con Serpe: conclusione senza potenza dai sedici metri facile preda di Palmisani. Nei 3' di recupero Pro ancora vicina al vantaggio: prima è Rutigliano che un potente sinistro su punizione chiama Palmisani alla deviazione in angolo; quindi sugli sviluppi del corner calciato da Rutigliano, Marchetti ci prova di testa: palla alta. Riposo. Nel complesso buona Pro. Ripresa: Nessun cambio; Pro attacca dalla parte della curva ospiti. Sono sempre i bianchi a fare la partita: al 7' Bunino da fuori: alto. Al 14' Iotti innesca Vigliani che calcia da posizione centrale: Palmisani devia in angolo. La Pro sembra avere più ritmo e il tecnico lucchese è il primo a cambiare: dentro Saporiti per Fazzi, dopo 5' e Welbeck a lasciare il posto a Moschella. Ancora 0-0. Lucchese cerca di rompere il gioco dei bianchi con azioni di rimessa: al 28' Saporiti impegna Rizzo, poi l'arbitro ferma Babacar in fuorigioco. Primo ammonito di una gara sin qui corretta: giallo a Frison. Ancora cambi per la Lucchese (dentro Leone) e Pro Vercelli con Iezzi e Clemente al posto di Vigiani e Carosso per dare maggior freschezza sulle fasce, magari in vista dell'over time. 5' di recupero. Entra Coppola per Comi. E l'attaccante sfiora subito il vantaggio con un colpo di testa su punizione di Iotti di poco alto sulla traversa.

Secondi finali con Dell'Aquila che, ben servito in area, tenta una conclusione di sinistro che si perde sul fondo. 0-0: si va ai supplementari, certo non l'ideale L visto il gran caldo e la fase di preparazione delle due squadre. Altri 30' e se l'equilibrio non si spezza si deciderà tutto ai rigori. Si riparte. Squadre stanche. Un cambio nella Lucchese (Ciucci). E la Pro a farsi vedere con Clemente (6'), uno dei più freschi. Conclusione però debole. Vantaggio Pro al 100': Louati sull'out sinistro con un tunnel si libera di un avversario e serve Bunino che parte verso l'area area avversari: prima che un difensore possa chiudere l'ex JUve U23 riesce a servire dalla parte opposta l'accorrente Dell'Aquila che solo davanti a Palmisani non sbaglia: 1-0. Il primo extra time si chiude 1-0 con la Lucchese pericolosa con Fedato che, però, da dentro l'area calcia debolmente: Rizzo para.

Secondo tempo supplementare: Ultimo cambio per la Pro: dentro Casazza per Bunino. La Pro controlla il vantaggio. 114' ammonito Louati. Trascorrono i minuti con le due squadre stanchissime. Ultimo minuto con la Pro sempre in vantaggio. Finisce 1-0 per la Pro che, con merito, passa il turno e si guadagna la sfida contro la Pro Patria vittoriosa 1-0 sulla Pergolettese.

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo; Biagetti, Marchetti, Serpe; Vigiani (39' st Iezzi), Emmanuello (29' st Dell'Aquila), Iotti, Carosso (39' Clemente); Rutigliano (29' st , Louati) Bunino (1' sts Casazza); Comi (45' st Coppola). In panchina: Passador, Lancellotti, Fiumanò, Cugnata, Ronchi, Martiner, Da Pra, Coppola, Foti. All. Cannavaro. LUCCHESE (3-4-2-1): Palmisani; Gasbarro, Frison, Fazzi (15' st Saporiti); Welbeck (20' Moschella), Djibril (1' pts Ciucci), Sabbione, Visconti, Antoni; Babacar (34' Leone), Fedato In panchina: Coletta, Allegrucci. All. Gorgone. ARBITRO: Poli di Verona RETI: pt.sup 10' Dell'Aquila NOTE: pomeriggio caldo; ammoniti: Frison, Fedato, Louati. Calci d'angolo 6-5 per la Lucchese: Recupero 3',5; ts 1',0'