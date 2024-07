"The Black Swan": prestigioso successo a Courmayeur In Danza

La scuola di danza vercellese the Black Swan è la vincitrice del trofeo Danza sul Bianco 2024.

Ancora una volta il cigno nero spicca volo, questa volta dalla cima del Monte Bianco aggiudicandosi il Primo Premio Assoluto di Courmayeur in Danza. In gara erano presenti ballerini e scuole di danza provenienti da tutta Italia ma quest’anno è la The Black Swan di Valentina Giardi a portare a Vercelli l’ambito trofeo assegnato da una giuria di professionisti e da una giuria demoscopica.