Fantastico Pellielo: arriva la convocazione per l'8° Olimpiade

A 54 anni Giovanni Pellielo ottiene l'ottava convocazione alle Olimpiadi: farà parte della formazione italiana nella specialità del Trap, per la quale aveva conquistato una card, non nominativa, lo scorso anno.

Dal 26 luglio all'11 agosto Pellielo sarà a Parigi per difendere i colori azzurri. Un vero record per il tiratore vercellese che ha debuttato nel 1992 a Barcellona e che, in carriera, è stato 4 volte campione del mondo e 5 volte oro agli Europei, conquistando tre argenti e un bronzo alle Olimpiadi.

E, prima ancora di partire, Giò Pellielo regala già a Vercelli un primo record, quello di vedere un proprio atleta entrare nell'albo dei campioni italiani con il maggior numero di presenze alle Olimpiadi.