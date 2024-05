Biud10 per TataMia: consegnati 15mila euro per le spese ordinarie

Sono stati 135 i partecipanti alla 12° edizione del torneo di tennis e padel "Andrea Bodo", organizzato da Biud10 al Circolo del Tennis. Durante la giornata è stato consegnato un assegno di euro 15mila euro al Micro Nido Andrea Bodo per Tata Mia a sostegno delle spese di gestione ordinaria. L’incasso totale (quote di iscrizione al torneo, vendita dei biglietti della lotteria e donazioni ricevute) della manifestazione è stato di 3.840 euro.

L’incasso verrà utilizzato per i progetti del 2024: oltre al consueto supporto al Micro Nido, stiamo definendo il sostegno ad un progetto pensato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli per una campagna di prevenzione a favore dei minori.



L’Associazione Biud10 OdV ci tiene a ringraziare: ASD Pro Vercelli Tennis, il suo staff e i suoi maestri per aver messo a disposizione gratuitamente i campi e le strutture sportive e per aver sostenuto attivamente l’evento; Valentino Rosa e tutto lo staff Gin Boca per il corner dedicato; il Ristorante del Tennis.

«Grazie anche ad Andrea e Matteo Rosate che ci hanno seguiti per tutto il torneo immortalando i vari momenti della giornata con le loro foto (le trovate sulla nostra pagina Facebook».

Il prossimo appuntamento organizzato dall'associazione è la festa calcio-gastronomica “10 X sempre” che si terrà sabato 29 giugno, al campo sportivo di Caresanablot.