Con la città e per la pace: l’Università a Vercelli verso l’ottavo centenario (1228-2028).

L’Università di Vercelli nel XIII secolo: problemi e metodi

Upo e Meic insieme per la storia. Una storia in cui la cultura e il territorio sono protagonisti indissolubili: l’Università di Vercelli nel XIII secolo. Venerdì 24 maggio presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (Cripta S. Andrea), i relatori, introdotti dalla professoressa Silvia Fazzo dell’Università del Piemonte Orientale, hanno illustrato il lungo percorso dello “Studium” (ora su: https://www.youtube.com/watch?v=YnInPoQ9jOU ). Sono intervenuti sui seguenti argomenti: Silvia Faccin – Conservatore della Biblioteca Capitolare di Vercelli: “Millesettecento anni al servizio degli studenti: Biblioteca e Archivio Capitolare raccontano”, Alessandra Cesare - Archivio Storico Comunale di Vercelli: “Vercelli medioevale: i documenti fondativi dell'Università”, Giovanni Ferraris – Società Storica Vercellese: “Storiografia dell'Università medievale di Vercelli”, Gianpaolo Arborio - laureando in Storia della filosofia medievale: “L’Università di Vercelli nel XIII Secolo”, Fabio Zanin – Università di Padova: “L'autonomia dell'Università medievale: dall'internazionalizzazione della libertas docendi alla nazionalizzazione degli studia”, Paolo Rosso - autore del libro “Studio e poteri. Università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XIV secolo”, Keynote Speaker, Università di Torino: “L'ordinamento istituzionale e didattico dell'Università di Vercelli nel Duecento”, Clelia Attanasio – Humboldt Fellow, Università di Bonn, Germania: “Tommaso Gallo prima della fondazione dell’Università di Vercelli: la Scuola di San Vittore”, Roberto Zambiasi – PhD FINO, UNITO - Università di Lovanio, Belgio: “Aristotele nel codice 113 della Biblioteca Capitolare di Vercelli”. L’evento fa parte del ciclo “Public Engagement” dell’Università dal titolo Con la città per la Pace – l’Università a Vercelli verso l’ottavo centenario (1228-2028). In apertura dell’evento hanno preso la parola l’Arcivescovo Mons. Marco Arnolfo, il Presidente della Provincia di Vercelli Alberto Gilardino e il Presidente del gruppo Meic – Pax Christi “Punto Pace di Vercelli” - Tommaso Di Lauro. Nel pomeriggio insieme ai loro docenti, gli studenti medi di quattro classi del Liceo linguistico dell’Istituto di Istruzione “Cellini” di Valenza, hanno partecipato a un “Certamen” sulla Pace e sulla salvaguardia dei diritti umani: una gara ispirata allo stile medievale della disputa, con citazioni da Aristotele e dei grandi classici. E’ stata una giornata davvero intensa di studi, apprendimento, condivisione e amicizia, “da ripetere il prossimo anno”, hanno ribadito i professori che hanno voluto far conoscere ai loro studenti la nostra Università.