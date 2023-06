Bersaglieri in festa per i 100 anni della sezione vercellese

Si celebrerà sabato 17 e domenica 18 giugno il 100° Anniversario dei Bersaglieri della sezione MOVM Giuseppe Paggi di Vercelli con diversi eventi dedicati anche alla cittadinanza.

Nel pomeriggio di sabato è previsto un concerto dedicato agli ospiti dell’Istituto S. Eusebio di Vercelli. A seguire, dalle 16, la Fanfara dei Bersaglieri “Valdossola” sfilerà per le vie cittadine partendo da via Gioberti per poi proseguire in piazza Cavour, via Galileo Ferraris, via Dante, corso Libertà, via Foà, piazza D’Azeglio. Alle 18 si terrà il concerto della fanfara in piazza Cavour.

«E’ una grande occasione perché festeggiamo non solo il centenario della sezione MOVM – spiega Paolo Porreca, segretario della sezione vercellese – ma anche i 187 anni di fondazione del corpo dei Bersaglieri ed i 105 anni dalla morte di Giuseppe Paggi, che nel 1918 è morto in battaglia sulla linea del Piave, ricevendo poi la medaglia d’oro al valore militare».

Domenica invece sarà il momento delle celebrazioni istituzionali: è previsto per le ore 9 l’ammassamento in Largo Giusti - Giardini “Bersaglieri d'Italia” per l’alzabandiera, alle 10.20 in piazza Cesare Battisti sarà deposta la corona ai Caduti ed infine alle ore 11.15 ci sarà la celebrazione della messa nella Basilica Sant'Andrea.

«Siamo orgogliosi di aver patrocinato un evento di tale portata – dicono il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore agli Eventi, Domenico Sabatino - l’Amministrazione si è impegnata condividendo questa ricorrenza di grande rilievo che ricorda anche un valoroso vercellese caduto in guerra».