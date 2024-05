Suoni diversi. Appuntamenti fra musica e teatro per scoprire sogni e idee di ieri e di oggi.

Ecco una nuova iniziativa TAMTAM: chiostro, loggiato e chiesa di San Pietro martire invasi dalle scene e dalle note ideate e realizzate da giovani interpreti in quattro appuntamenti da giugno a settembre.

Quattro eventi offerti a tutti, per dialogare con la Città, creando opportunità di partecipazione attiva.

Ci pare necessario allargare occasioni di incontro e comunicazione di e fra giovani, considerando che, nell’attuale scenario inquieto, sono tra i soggetti più penalizzati.

La scelta di luoghi anche aperti ha lo scopo di avvicinarsi ai cittadini che non frequentano i teatri, per recuperare il dialogo vivo con la gente.

Si inizia domenica 9 giugno, in collaborazione con TILLIT English dell’Università del Piemonte Orientale: a partire da una nota ballata inglese, gli studenti del corso, guidati dal docente Marco Pustianaz e con la consulenza teatrale di Mario Sgotto, presentano la loro creazione nello spettacolo in lingua inglese Lord Randal, or The Poisoned Ballad.

La leggenda di Lord Randal verrà arricchita dalle suggestioni sonore dell’intervento live del coro e degli strumentisti di Quinta Vox.

Domenica 9 giugno 2024 h 21,00

Ex monastero di San Pietro martire - Vercelli

entrate da via Verdi, 93 e piazza Antico Ospedale

Prenotazione consigliata.

Info:

cell. 3473591753

email: tamtamteatro.vercelli@gmail.com

www.tamtamteatro.com

Eventi organizzati grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.