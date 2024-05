Un'opera di Melchiorre d'Enrico in dono alla Pinacoteca

La signora Franca Lazzeri, mancata il 9 marzo 2022, titolare dell’omonima gioielleria varallese, specializzata in gioielli antichi e oreficeria valsesiana, aveva espresso al marito, Giuseppe Sara, la volontà di donare alla Pinacoteca di Varallo, la pala di San Pantaleone, firmata in caratteri gotici da Melchiorre d’Enrico e datata 1612: Madonna con il Bambino tra San Pantaleone con un donatore, Santa Caterina d’Alessandria, Santa Marta (?) e San Gaudenzio, acquistata dalla famiglia Bussone, proprietaria dell’Oratorio di San Pantaleone, oggi in rovina, che si trova lungo la mulattiera che collega la zona del ponte del Busso a Bullio, all’ingresso della Val Mastallone. Negli anni '70 il professor Ermanno Zamboni, aveva ripulito la cornice e la tela, reintegrando due lacerazioni dovute a fori di proiettili.

L’opera era stata pubblicata nel 2020 all’interno del volume di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa: Gaudenzio Memorial. Il desiderio della signora Lazzeri sta per concretizzarsi: il quadro, con la sua cornice originale, sarà ufficialmente donato alla Pinacoteca, con l’auspicio che sia collocato accanto all’Annunciazione dello stesso Melchiorre d’Enrico, dipinta dal pittore nell’anno successivo.

L’arricchimento del patrimonio della Pinacoteca è azione meritoria che fa onore alla donatrice e ne eterna la memoria.