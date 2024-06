5 buoni motivi per scegliere di sostenere a distanza un bambino

Sostenere a distanza un bambino è un gesto semplice, nobile ed autorevole che può trasformare la vita di un bambino in difficoltà, contribuendo ad istituire una società più paritaria. Questa forma di aiuto offre non solo un supporto tangibile e continuativo, ma crea anche un legame speciale e significativo tra il donatore ed il bambino o bambina sostenuti. In questo articolo, esploreremo cinque buoni motivi per cui scegliere di sostenere a distanza attraverso organizzazioni non governative come WeWorld. Un gesto che può fare la differenza per un mondo più equo.

WeWorld è un'organizzazione impegnata in diversi paesi del mondo (come in Kenya, Benin, Tanzania e Cambogia), concentrandosi su progetti educativi e di sviluppo incentrati a garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. I fondi raccolti non solo coprono le necessità di base del bambino - come cibo ed istruzione - ma investono anche in infrastrutture comuni di cui beneficiano tutte le persone della comunità. Aderire ad un programma di sostegno a distanza significa quindi partecipare ad un cambiamento reale e duraturo, non solo per un singolo individuo ma anche per intere comunità. Alcune delle famiglie che hanno aderito ai progetti di sostegno a distanza, hanno potuto anche incontrare i loro assistiti.

1. SUPPORTO EDUCATIVO

Uno dei principali benefici del sostegno a distanza è l'accesso all'istruzione. Molti bambini nei Paesi più poveri o in via di sviluppo non hanno la possibilità di frequentare la scuola a causa di barriere sia economiche, che sociali. Sostenendo un bambino a distanza invece, contribuirai direttamente al pagamento delle tasse scolastiche, all'acquisto di libri, uniformi e materiali didattici. L'istruzione è fondamentale per rompere il ciclo della povertà e fornire ai bambini le competenze necessarie per costruirsi - e costruire globalmente - un futuro migliore.

Un Esempio concreto di supporto educativo : Mirco con la sua famiglia è andato in Cambogia ad incontrare Vicheka, il bimbo che sostengono a distanza. Dopo aver visitato le scuole, osservato i corsi formativi di sviluppo e condiviso le attività scolastiche con i bambini della comunità, ha potuto testimoniare la capacità degli insegnanti e dei volontari di WeWorld:

“Sono tante le immagini che portiamo con noi. Non solo quelle dei bambini, con i loro sorrisi e la loro timidezza, ma anche quelle degli operatori di WeWorld e degli insegnanti, con le loro storie di sacrificio e con la loro dedizione”

2. SOLIDARIETÀ

Il sostegno a distanza è un potente atto di solidarietà che dimostra empatia e preoccupazione per il benessere degli altri. In un mondo sempre più globalizzato, è importante ricordare che siamo tutti parte di una comunità globale. Offrire il proprio aiuto e serenità a chi è meno fortunato, è un modo per coltivare valori di condivisione e responsabilità sociale e collettiva.

3. CRESCITA PERSONALE

Sostenere un bambino a distanza non è solo un atto di beneficenza, ma anche un'opportunità di crescita personale. Si instaura un rapporto di scambio ed apprendimento reciproco, che arricchisce moralmente ed intellettualmente nel tempo entrambe le parti. Ricevere lettere e aggiornamenti dal bambino sostenuto può ampliare i propri orizzonti, offrendo una nuova prospettiva sulle sfide e le gioie della vita in un'altra parte del mondo.

4. UN MONDO PIÙ EQUO

Sostenere a distanza contribuisce a creare un mondo più equo e giusto. Tramite il contributo dei sostenitori, si possono realizzare progetti tesi a migliorare le condizioni di vita delle comunità più svantaggiate. Questo include non solo l'istruzione, ma anche l'accesso a cure mediche, acqua potabile e un’alimentazione nutriente. Un individuo istruito saprà fare scelte più concrete e ponderate per il suo futuro, contribuendo con il suo lavoro anche in modo positivo nella società in cui vive.

5. CONDIVISIONE DI UN PERCORSO E FUTURO MIGLIORE

Quando si sceglie di sostenere a distanza un bambino o una bambina, si inizia un percorso condiviso che può durare molti anni. Si diventa parte integrante del suo processo di crescita e sviluppo, dando supporto alle diverse fasi della sua vita. Questo percorso non solo offre un futuro migliore al sostenuto/a, ma anche una profonda soddisfazione personale al sostenitore.

Sostenere a distanza è un gesto carico di significato che va oltre il semplice atto di donare. È un impegno che trasforma una vita e plasma il suo futuro, promuove la solidarietà, arricchisce personalmente e contribuisce a un mondo più giusto ed equo. Se stai cercando un modo concreto e tangibile per fare la differenza, scegli di sostenere a distanza un bambino. Scegliendo di sostenere a distanza attraverso WeWorld, non solo creerai un impatto duraturo nella vita di un giovane, ma diventerai anche parte di una rete globale di persone impegnate nel migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili. Fai la differenza oggi stesso. Scegli di sostenere a distanza.