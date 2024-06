Nuovi spazi e nuove collezioni al museo della Farmacia Picciòla

Sabato 15 giugno si svolgerà a Vercelli la giornata inaugurale della nuova ala del Museo della Farmacia Picciòla. Questo evento speciale segna un'importante aggiunta al museo, giunto al suo decimo anniversario, con gli oltre 2000 oggetti donati dalla collezione del Dott. Carletto Bergaglio. Rilastil, brand di Istituto Ganassini, è orgogliosa di supportare questo evento culturale e di contribuire alla valorizzazione della storia della farmacia e delle scienze mediche.

La giornata prende il via alle 10 al Museo Leone di Vercelli, dove, dopo i saluti delle autorità civili e di Categoria, interverranno diverse personalità del mondo accademico, museale e farmaceutico. Gianni Mentigazzi, Presidente Museo Leone di Vercelli, e Carlo Bagliani, Direttore Museo della Farmacia Picciòla, cureranno l’introduzione della conferenza. Seguiranno gli interventi di Giovanni Cipriani, Docente in Storia Moderna Università di Firenze nonché vicepresidente Accademia Italiana di Storia della Farmacia, di Lorenzo Verlato, Direttore Farmamese e Farmasette, di Marina du Ban, farmacista, di Elvira De Marino, medico, e di Luisa Canilli, Area Manager di Rilastil, brand di Istituto Ganassini. In platea ci saranno dermatologi, medici e farmacie della zona, a conferma della rilevanza dell’evento per il settore.

Il museo, inaugurato nel giugno 2014, fa parte dell'Associazione Europea Musei delle Arti Medicali di Parigi (A.E.M.H.S.M.) dal 1999 e continua a essere un punto di riferimento culturale e storico per la comunità locale e per gli appassionati di storia della farmacia.

“Sono felicissimo di poter festeggiare i primi dieci anni di museo della farmacia qui a Vercelli con l’ampliamento delle sale espositive, ben 180 mq, allestite nei locali adiacenti al Museo. Questa importante novità è resa possibile grazie al ricco materiale della donazione della famiglia Bergaglio”, sottolinea Bagliani.

“È per noi un onore partecipare a questa inaugurazione. - dichiara Luisa Canilli, Area Manager di Rilastil, brand di Istituto Ganassini - La storia del nostro Gruppo fonda le sue radici nella ricerca chimica e biochimica, da sempre in stretta relazione con la tradizione farmaceutica. Poter vedere, grazie ad una collezione così ampia, come questa tradizione si sia sviluppata in Italia nel corso dei secoli, ci ricorda quanta passione sia stata necessaria per il progresso della medicina, la stessa passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro in Rilastil.”