Nuova ristampa de "La donna che parlava con i morti" di Remo Bassini

Ritorna “La donna che parlava con i morti”, una ristampa del celebre romanzo di Remo Bassini. È uscito nel 2007 con Newton Compton, registrando 10.000 copie vendute. Noi di Golem crediamo che quest’opera abbia ancora molto da raccontare, e quindi ecco qui la nostra ristampa, rivista e con una copertina da urlo. “La donna che parlava con i morti” vi aspetta su Amazon in formato eBook, oppure cartaceo, per gli affezionati al supporto fisico. Buona lettura.”

C'è dell'altro: la copertina del romanzo è tratta da un dipinto (collezione Mussato) dell'artista vercellese Lorena Fonsato. Una copertina accattivante, che cattura l'attenzione. “Da urlo” l'ha definita la casa editrice.

«Un valore aggiunto per questo mio libro. La bravura della Fonsato non la scopro certo io» dichiara Remo Bassini.

Una breve sinossi del libro (per ora in vendita solo su Amazon, sia su carta a 16 euro che su ebook a 7,99)

Anna, una commessa di libreria che ha interrotto gli studi universitari, indaga sulla scomparsa dell'uomo che ama, Fabrizio, un ispettore di polizia.

Lei è anarchica, lui crede nello Stato e nella giustizia. Un giorno, però, Fabrizio scompare. Prima di andarsene ad Anna ha parlato di una misteriosa donna che parla con i morti.

Anna si mette così a scavare tra vecchi sensi di colpa (di Anna verso il padre, del poliziotto per la moglie defunta). Scoprirà i segreti di un passato che si ostina a ritornare: la storia di Nunzia, fucilata dai tedeschi nel 1944, e di una sensitiva, Marta, in grado di comunicare con l’aldilà. Come si collegano queste vicende alla scomparsa di un famoso scrittore e, sopratutto, alla sparizione di Fabrizio?

La storia si dipana tra le nebbie del vercellese, i vicoli di Genova e un piccolo paese al confine tra Umbria e Toscana.

Bassini (nato a Cortona nel 1956 vive e lavora a Vercelli) ha quindi pubblicato quattro libri con la casa editrice diretta dalla giovane imprenditrice torinese Francesca Piazza: “Forse non morirò di giovedì”, “La suora”, “Il sentiero dei papaveri” e, adesso, “La donna che parlava con i morti”.

Oltre a scrivere, Bassini collabora con Golem in veste di consulente editoriale (valutazione manoscriti ed editing).