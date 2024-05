Un seminario dedicato all’ Università di Vercelli nel XIII° secolo

La collaborazione tra Meic Vercelli (Movimento Ecclesiale di Impegno culturale) presieduto da Tommaso Di Lauro e UPO (Università del Piemonte Orientale) continua. Nell’ambito del ciclo di incontri che ha come fulcro il tema “Con la città e per la pace, l’Università a Vercelli verso l’ottavo centenario (1228-2028) è previsto il seminario dedicato all’ Università di Vercelli nel XIII° secolo: problemi e metodi. Evento in programma il 24 maggio presso la Cripta del Sant’Andrea in Largo Marinone.

E ancora: nel pomeriggio dalle 14 gli Studenti sono stati invitati a partecipare anche ad una gara filosofica (Certame) incentrata sul tema della Pace.