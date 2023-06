"Io sono Notizia": firma copie con Michela Trada

Dopo la presentazione al Salone del Libro dello scorso 18 maggio, venerdì 16 giugno la giornalista Michela Trada torna a “giocare in casa” con un firma copie dedicato alla sua seconda pubblicazione: “Io sono Notizia – Comunicare nell’Era del Digitale per generare valore, edizioni Effetto collana Effetto Entourage”. Trada si troverà nei locali dell’Edizioni Effetto Point di via Galileo Ferraris 7 dalle 17 alle 18.45 «rigorosamente per scambiare un brindisi e un saluto oltrechè parlare di letteratura e giornalista». Al suo fianco l’editore Flavio Passi.

«In quest’era abbiamo una grande fortuna: un paniere tecnologico che ci dà la possibilità di mostrare a chiunque chi siamo realmente – spiega l’autrice - È così che si creano connessioni tra simili ed è così che si costruiscono lavoro, progetti, amicizie, amori. I social e il web sono il nostro megafono con il mondo, la nostra carta di identità, il nostro curriculum. Quanto impatta nella nostra vita e nella nostra percezione all’‘esterno’ un commento? Tanto. Siamo davvero in grado di comunicare ciò che siamo o siamo soliti nasconderci dietro agli alias della rete? Quello che avete tra le mani non è un manuale di comunicazione, non è un saggio che insegna a scrivere bene né, tantomeno, una guida al social media management; questo libro vuole essere un vademecum di bon ton digitale. Ho scelto di inserire episodi della mia vita personale e professionale che hanno rappresentato una svolta per me in questo processo di comunicazione valoriale al fine di donare spunti pratici e concreti, perché si apprende maggiormente dagli errori che dalla perfezione. Come si diventa notizie di valore? Imparando a comunicarsi in modo autentico, scrivendo e pensando all’utente, non divulgando fake news e costruendo relazioni. Noi siamo e facciamo notizia sempre: anche stando in silenzio».

Questa la sinossi del libro disponibile proprio nell’Effetto Point di via Ferraris:

Noi siamo il brand di noi stessi o, ancora meglio, noi siamo i media di noi stessi ed in quanto tali, facciamo notizia, diventiamo ogni giorno notizia. In un’epoca in cui il digitale e la disintermediazione la fan da padrone saper padroneggiare al meglio la comunicazione via Web è fondamentale per ottenere risultati sia sul piano relazionale che su quello lavorativo. Ogni volta che ci approcciamo a scrivere un contenuto sui Social Media, rispondiamo ad un commento, interagiamo in una community ci trasformiamo nel nostro media personale veicolando qualcosa di noi all’esterno. Per cosa vogliamo essere trovati online? La nostra identità digitale è coerente con quella reale? I nostri contenuti ci rispecchiano? Le parole sono un potente strumento valoriale da utilizzare con cura per generare benessere verso noi stessi e verso l’ecosistema che ci circonda. “Io sono Notizia - Comunicare nell’Era del Digitale per generare valore” vuole essere un prontuario pratico e applicabile nella nostra trasformazione in media autentici.