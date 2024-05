Rices: partenza razzo, poi in caduta libera

Vercelli Rices – Borgoticino 62-81

Tabellino Rices.

Liberali 15; Cattaneo 4; Sow 4; D. Skilja 14; G. Skjlia; Curino 4; Conte 6; Silinguelli 4; Volpa 2; Maccapani 2; Cappello 2; Agoglia 5.

Contro, il Borgoticino, secondo nella classifica dei play off, i Rices hanno fatto un figurone nei primi due quarti, ma sono crollati nella seconda parte dell'incontro.

L'obiettivo stagionale, comunque - quello di salvarsi valorizzando i giovani – è stato raggiunto.

Veniamo alla partita.

Partenza lampo degli ospiti, con un Vigliaturo in gran forma: 4 a 0 nei primi secondi. La squadra di Galdi, però, reagisce molto ma molto bene: 9 a 9, poi 12 a 10, poi, incredibile ma vero, 16 a 11 e 18 a 11 (con un gran canestro, il più bello serata, di Liberali, in sospensione). Il +7 si riduce a +3: e il primo quarto si chiude con i Rices in vantaggio di sole 3 lunghezze (colpa di un paio di canestri facili, ma non realizzati): 19-16.

Qualcosa che non va, comunque, c'è: i due lunghi, Cattaneo e Sow, non sono in serata. Ma il gruppo dà comunque la sensazione di poter sopperire.

Secondo quarto (Galdi parte con Conte, Cappello, Liberali, Agoglia, Cattaneo, ed è una buona partenza) ad alta intensità agonistica da parte dei Rices, efficaci nel giro palla e nelle transizioni. Il Borgoticino sembra annaspare, si va al riposo coi i Rices sopra di 4 (39 a 35), ma... è un'illusione.

Terzo quarto. Gli ospiti curano maggiormente la fase difensiva, e i Rices, minuto dopo minuto, vanno in affanno. A -7 minuti siamo 41 a 41, alla fine della frazione, 51 a 63, con un parziale, quindi, quantomai eloquente: 12 a 28. Peggio di così...

Nell'ultimo quarto c'è però una bella reazione dei Rices, che, a 7 dal termine, si portano a -8, ma nel resto del quarto Vigliaturo e compagni dominano. Troppo severo, comunque, il punteggio finale di 62 a 81.

Troppo severo per quanto di buono la squadra di Galdi aveva fatto vedere nei primi due quarti. Nel terzo periodo c'è stato un crollo fisico o, come successo altre volte, più mentale che altro?

Concludiamo con le note positive: il folto pubblico, anche per la presenza di tifosi del Borgoticino, si è divertito. Nei Rices, oltre a Skilja e soprattutto Liberali, da registrare il pieno recupero di Conte e la buona prova di un'altro giovane, Silinguelli, lanciato e valorizzato da Galdi.

Al prossimo campionato.