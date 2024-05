La Under 19 PFV "Carmen Fiori" si aggiudica il torneo organizzato da Pink Basket Torino

Le Under 19 della PFV

Under 19

Torneo amichevole post season organizzato da Pink Basket Torino

3^ giornata

Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini – C.so Tanaro 3

Giovedì 23.5.2024 ore 20.30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Pink Basket Torino 59 -38

(Parziali: 11- 4; 19-11; 36-23; 53-33

Tabellino PFV: Chillini 8; Francese A.7; Barbero 9; Francese E. 2; Prinetti 18; Roggero;

Dykrane 7; Cavalli 2, Nicosia 2; Dipace 4; Tagliabue; Haxhiasi. – Allenatore: Gianfranco Anastasio

Nella terza ed ultima giornata del torneo post campionato a livello Under 19, organizzato da Pink Basket Torino, la PFV Carmen Fiori ha ancora vinto, battendo in casa per 59-38 la compagine della società organizzatrice, Pink Basket di Torino.

La squadra vercellese ha subito preso un buon margine di vantaggio, con le triple di Barbero, Chillini ed i canestri di Prinetti, Dikrane e Francese Arianna, portandosi a condurre 15-7 alla fine del primo periodo.

Nel secondo c’era maggior equilibrio in campo, tanto che a metà gara le torinesi erano sempre a ruota sul 25-16. Alla ripresa del gioco, però, la PFV piazzava l’allungo decisivo che le consentiva di portarsi avanti 44-27 a tre quarti gara, per concludere poi con un probante +21 al termine della partita.

Buono l’apporto di tutte le giocatrici impiegate che pur non hanno iscritto il proprio nome nel tabellino, come Roggero e Tagliabue.

In particolare si sono messe in luce anche le giovani del 2008 (ricordiamo che il limite di categoria è il 2005) Dipace, Nicosia, Cavalli, Francese Elisabetta e Haxhiasi che hanno dimostrato di poterci stare anche nella categoria superiore per età.

Con questa vittoria la PFV Carmen Fiori conquista il primo posto in solitaria nel girone di qualificazione alle final four di domenica 26 maggio a Torino, dove incontrerà la quarta classificata Libertas Moncalieri, mentre si sfideranno nell’altra semifinale Lettera 22 Ivrea e Pimk Basket Torino.

Gli incontri si svolgeranno a Torino nella palestra di via Balla, con inizio al mattino alle ore 10,00 (semifinali) e termine nel pomeriggio con le finali.

Campionato under 15

3^ fase – girone di completamento e classificazione

2^ giornata di ritorno

Moncalieri – Pal. SC. Media Costa – Strada del Bossolo 25.

Sabato 18..5.2024 ore 14,30

Libertas Moncalieri “blu” - Pallacanestro Femminile Vercelli 59-37

(Parziali: 13-12; 27-20, 45-27; 59-37)

Tabellino PFV: Stile 12; Balzaretti 7; Stacchini 5; Bari 2; Lahmidi 1, Alilou; Oppezzo; Sadmi K.; Mura; Panelli 8; Fall 2 - All.re Davide Simone

Penultima fatica stagionale per le under 15 della PFV, sconfitte fuori casa dalla Libertas Moncalieri “blu” per 59-37.

La squadra vercellese è partita bene, mettendo in mostra delle buone azioni di gioco e portandosi avanti 5-10 dopo pochi minuti.

Le padrone di casa chiamavano allora time out ed, al rientro in campo, la loro difesa si faceva molto più pressante, mentre la PFV non riesce più a trovare soluzioni facili per avvicinarsi al canestro avversario: 13-12 il punteggio nel primo periodo.

La stessa PFV, peraltro, tiene botta ed a metà gara è ancora bene in partita sul 27-20.

Al rientro in campo nel terzo quarto, la scarsa precisione sotto canestro delle vercellesi permette alle padrone di casa, per conto loro più precise, di scavare un solco fino a 18 punti (45-27 al 30’) che le ragazze di Davide Simone non riusciranno più a ricucire, fino al finale che dice 59-37.

Al di là della sconfitta si è comunque visto un miglioramento della squadra rispetto alla gara di andata, nonostante in campo vercellese vi fossero molte ragazze sotto l’età limite di categoria.

LE Under 15 concluderanno la loro stagione agonistica sabato primo giugno a Savigliano alle ore 18,30, contro Gators Savigliano.

Campionato under 14

2^ fase – Girone per il titolo regionale

3^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 19

Domenica 19.5.2024 ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Gators Savigliano 51-45

(Parziali: 10-9; 18-25; 34-30; 51-45)

Tabellino PFV: Stile 13; Balzaretti 17; Turcas; Pavia 2; Ferraris; Bari S. 7;

Lahmidi 4; Monaco 1; Alilou 6; Oppezzo1; Triberti; Sadmi. All.re ­­­­­­­Gabriele Bendazzi; ass. all. Fabio Corino

Penultima partita stagionale per la formazione Under 14 della PFV che vince in casa contro Gators Savigliano per 51-45, riscattando la sconfitta di misura dell’andata.

E come all’andata, la partita è stata molto combattuta con entrambe le squadre che si sono alternate al comando, con parziali ora a favore dell’una ora dell’altra.

Il primo quarto si chiudeva 10-9 per la PFV ma, già nel secondo, le Saviglianesi allungavano e fissavano lo score a metà gara sul 18-25, dando la netta sensazione di essere in grado di bissare il successo della gara d’andata.

Ma verso il finale del terzo periodo, con una bella reazione propiziata dai canestri di Balzaretti e dalle buone prestazioni di Bari ed Oppezzo, le vercellesi rialzavano la testa e si mettevano a giocare con più aggressività e, soprattutto, con più criterio in fase di manovra, cosicché ribaltavano il risultato portandosi avanti 34-30 a tre quarti gara.

Nell’ultimo periodo, poi, sullo slancio del precedente, la PFV riusciva a prendere il largo, con belle azioni ben costruite in attacco, ed un paio di triple al momento giusto, raggiungendo anche i 12 punti di vantaggio, per poi controllare agevolmente il match fino alla fine.

Arriva quindi il primo referto rosa in una fase finale per il titolo, per il gruppo più giovane della PFV, che si è trovata a fronteggiare squadre più forti e più avanti nella preparazione, perché appartenenti a società più grandi e strutturate a livello regionale.

Questa vittoria è comunque la giusta ricompensa per gli sforzi che le ragazze hanno compiuto durante tutta la stagione che va a concludersi, ma deve anche essere uno stimolo per continuare a migliorarsi, a partire dal 7° posto assoluto in regione conquistato, su un novero di 18 squadre, il che è certamente un buon risultato ma pur sempre migliorabile.

Il prossimo impegno della squadra sarà domenica 26 maggio alle ore 14,30, orario che più scomodo è difficile immaginarlo, in quel di Cuneo, contro Granda College.