PFV: ultima vittoria, permanenza in B, e un appello per il futuro

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato di serie B – Girone finale play out

2^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 19

Domenica 19 maggio 2024 – ore 18,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Area Pro 2020 62-46

(Parziali: 21-13; 35-33; 53-42; 62-46)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Francese 2; Liberali; Bassani 4; Buffa 5; Bracco 12; Deangelis 8; Bouchefra 16; Coralluzzo 4; Gentilini; Acciarino 9; Chillini – All.re Gabriele Bendazzi – Assistenti: Andrea Congionti e Davide Simone.

Chiude in bellezza il suo campionato la PFV che, a serie B acquisita anche per l’anno prossimo sul campo, batte in casa Area Pro 2020 per 62-46, riscattando la sconfitta dell’andata e mettendosi al riparo anche dall’insidia di vedersi contrastare il primo posto del girone play out.

Infatti, con questa vittoria con largo margine, la squadra di Bendazzi è a + 10 per differenza canestri rispetto ad Area, anche nell’ipotesi che quest’ultima battesse Novara nell’ultima gara del girone e affiancasse la PFV a sei punti in classifica.

Quindi obiettivo raggiunto con pieno merito, per quello che la squadra – in difficoltà per infortuni vari, malattie e rinunce – ha saputo far vedere nel corso della stagione in un campionato assai impegnativo.

Nell’ultima gara la PFV – dopo la buona partenza ospite sino al 3-8 – reagiva forte, e metteva a segno punti su belle azioni impostate bene e rifinite meglio, chiudendo il primo periodo 21-13, mostrando una gran voglia di vincere e fare bene.

Purtroppo nel secondo si verificava una sensibile flessione: meno pressione difensiva e qualche errore in più al tiro consentivano alle ospiti di rifarsi sotto a metà gara sul 35.33, rimontando nella parte finale del periodo, dopo essere state in svantaggio di 10 punti, complici un paio di palle perse delle padrone di casa.

Alla ripresa, però, la PFV, con il giusto atteggiamento e la giusta attenzione, era in grado di riprendere bene il filo del discorso provvisoriamente interrotto e, ridando fluidità alla manovra, sospinta da una Bouchefra in gran spolvero, ben supportata da tutte le compagne, trovava l’allungo che si sarebbe poi rivelato decisivo, portandosi a condurre al 30’ sul 53-42.

L’ultimo periodo vedeva le due squadre procedere con il freno a mano tirato (9-4 il parziale) forse per la stanchezza di fine stagione, ma con le padrone di casa ben salde al comando, senza problemi, sino al +14 finale.

Poi il via alla festa, insieme con i numerosi tifosi accorsi ancora una volta a sostenere la squadra, a formare una bellissima cornice di pubblico intorno alla gara, per celebrare questa salvezza, molto importante.

Ora la PFV – intesa come società - dovrà affrontare una sfida ancor più difficile, che è quella di trovare le risorse per mantenere la categoria e, soprattutto, la cospicua attività giovanile che ha creato in questi anni.

I costi da affrontare (tasse federali FIP, utilizzo impianti sportivi, materiali di gioco, rimborsi ai tecnici, imposte e tasse e quant’altro) lievitano continuamente e l’apporto che dirigenti e sponsor attuali hanno dato sin qui e daranno, rischia di non bastare più.

Per questo la società lancia un appello accorato a tutti coloro ai quali sta a cuore la PFV, ed anche a chi non ha questo interesse, affinché si facciano avanti per poter contribuire con iniziative pubblicitarie (striscioni in palestra, pubblicità sui social etc., iscrizioni sulle magliette delle squadre) e/o con sponsorizzazioni a qualsiasi livello (prima squadra, giovanili), oppure contribuzioni liberali (deducibili fiscalmente), o con qualsiasi altra forma di supporto ritengano opportuna.

Senza aiuto dei suoi sostenitori, la società rischia di dover ridimensionare parecchio la sua attività, a scapito della tante giovani che praticano il basket a Vercelli, se non addirittura di dovervi rinunciare in toto.

Ed obiettivamente questo sarebbe un grandissimo peccato, anche per la città.

Il Presidente ed i dirigenti tutti sono a disposizione di chiunque voglia dare una mano, in qualsiasi modo ed in qualsiasi misura, per il che sin d’ora si ringrazia chi vorrà contattarli o risponder alle richieste che verranno loro rivolte.