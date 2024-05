Cigliano Basket: entusiasmo alle stelle per la vittoria sul Cuneo Granda College (101-96)

In un PalaGerardi gremito il Cigliano ha la meglio sul Cuneo Granda College 101-96.

Partita interminabile che ha regalato numerose emozioni ed in cui i giallorossi sono saliti sull’ottovolante con punteggi in alternanza che facevano presagire un finale amaro. Invece con una determinazione incredibile i ragazzi di Paolo Rigolone hanno ricucito il delta negativo mettendo a segno la bellezza di 101 punti. Uno spettacolo che ha entusiasmato i tifosi ciglianesi. Le prime battute danno ragione ai padroni di casa, con Utieyin protagonista, a cui ben presto si accoda Maglione. I 10 punti di vantaggio sembrano garantire uno sviluppo lineare della gara, invece una tripla a fil di sirena cambia le prospettive (10’ 26-19). E di molto.

Il secondo periodo è disastroso, intanto per l’imprecisione della lunetta dei nostri e in seguito per una difesa non proprio imperforabile, fatto sta che Cuneo non sbaglia un colpo e va al riposo sul 46-55. La pausa lunga è utile per il Cigliano che rientra in campo con una spirito ben diverso e una più funzionale difesa a zona. Le percentuali di tiro dei cuneesi cala vistosamente, intanto Rigolone “alza” il quintetto con Colombano e la mossa si rivela vincente. Dal 48-63 al 65-70 passano 3 minuti: Barraz è trasformato rispetto al 1° tempo, Maglione con pungenti percussioni è imprendibile (30’ 71-72). Si va all’ultimo quarto con la percezione di un cambio di rotta imminente ed in effetti il gran recupero si avvera. Per la precisione a 3 minuti dal termine quando Utieyin insacca due tiri liberi e poco dopo Colombano infila la bomba del 91-88. Cuneo mette in atto il classico fallo sistematico, che comunque non porta a nulla: questa volta dalla lunetta nessuno fallisce. Garauno è in cassaforte, ora i riflettori si spostano a Cuneo per garadue, in programma mercoledì 29 maggio (ore 21).

Tabellino: Maglione 34, Colombano 6, Agriesti 3, Barraz 18, Utieyin 24, Gagnone 5, Fassio 2, Delli Guanti 9, Carioti, Tironi, Morello, P. Rigolone, /. All. P. Rigolone.