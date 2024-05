Under 17 della PFV: sfuma il sogno di accadere alle finale di Coppa Piemonte

Campionato Under 17 - fase eliminatoria per la Coppa Piemonte –

semifinale – gara di ritorno

Mercoledì 8 maggio 2024 - ore 19,00

Novara – Pala Don Bosco – C.so Ferrucci 31

Novara Basket -Pallacanestro Femminile Vercelli 69-54

(Parziali: 17-17; 34-29; 51-41; 69-54)

Tabellino PFV: Dikrane 3; Tagliabue; Haxhiasi; Giorgi 9; Francese 2; Giuliani; Prinetti 8; Roggero 5; Dipace 5; Nicosia 11; Cavalli; Bari; Rizzato 11; - All.re Gianfranco Anastasio.

Nella gara di ritorno della semifinale della “Coppa Piemonte” Under 17, sfuma il sogno della PFV di accedere alla finale, a seguito della sconfitta rimediata in trasferta dal Basket Novara che ha saputo imporsi per 69-54, dopo il pareggio di lunedì scorso a Vercelli.

Passa il turno, dunque, la formazione novaresi, ma la PFV non ha nulla da rimproverarsi, avendo lottato con grande impegno ed agonismo sino alle battute finali, quando ha dovuto arrendersi alle più concrete avversarie, che giocavano in casa ed hanno potuto sfruttare la loro maggior prestanza fisica, soprattutto in fase di rimbalzi d’attacco, ove hanno conquistato numerosi secondi tiri.

Dopo un primo quarto equilibratissimo e giocato testa a testa (17-17), già nel secondo le vercellesi cominciavano a perdere qualche colpo, segnando con meno continuità delle avversarie, nonostante alcune buone triple centrate, cosicché venivano distanziate 34-29 a metà gara.

Pur combattendo con tutte le proprie forze la PFV non riusciva a riprendere la consueta fluidità nella manovra d’attacco ed a migliorare le proprie percentuali di tiro, mentre le padrone di casa si mantenevano in media a diciassette punti per quarto e si portavano sul 51-41 al 30’.

Nell’ultimo periodo il copione si ripeteva uguale ai precedenti due, ed il risultato finale era dunque 69-54, forse anche un po’ troppo penalizzante per la PFV che ha lottato fino all’ultimo con grande impegno per cercare la rimonta.

In finale, quindi ci va Novara, ma la squadra di Anastasio esce di scena a testa altissima per quanto ha saputo far vedere nel doppio confronto ravvicinato, contro una squadra che si era qualificata con le più forti in regione a giocarsi il titolo regionale, poi ripescata quando è stata eliminata, venendo riammessa in “Coppa” a discapito delle squadre che vi hanno partecipato dall’inizio, perché escluse dal girone per il titolo dopo le qualificazioni. .

Un grande plauso va, pertanto, tributato a coach Anastasio, a tutto lo staff ed a tutte le sue magnifiche ragazze che, compiendo grandi miglioramenti progressivi nel corso della stagione, hanno saputo dare belle soddisfazioni al sodalizio vercellese ed ai suoi sostenitori.