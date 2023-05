Trino, nominata la nuova giunta

Alla luce del risultato netto alle elezioni comunali appena concluse, il sindaco Daniele Pane appena riconfermato ha nominato gli assessori che comporranno la nuova Giunta per il quinquennio amministrativo 2023-2028.

Il sindaco mantiene le deleghe a Bilancio, Patrimonio, Protezione Civile, Frazione Robella e assume quelle su Edilizia Scolastica, Cultura e Promozione Turistica, Sicurezza idrogeologica del territorio, P.N.R.R., prima di competenza degli assessori.

A Elisabetta Borgia, che conserva la carica di vicesindaco, faranno capo come in precedenza Politiche sociali ed Edilizia sociale, Personale, Sport, Contenzioso legale, rapporti con le associazioni in ambito locale, Pari opportunità. Si aggiunge la delega alla Biblioteca.

Incarichi invariati per Roberto Gualino su Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità e sicurezza stradale, Polizia Locale, Innovazione tecnologica e smart city.

Alberto Mocca continuerà a operare nelle materie inerenti Verde, Comunità energetiche, Ambiente, Ordine e Decoro, Piccole cose, con l’aggiunta di una nuova delega ai Cimiteri, istituita ex-novo, per porre ancora maggiore attenzione sui cimiteri di Trino e Robella.

Infine, a Mariateresa Alvino vengono assegnate le deleghe su Istruzione, Attività extrascolastiche, Attività produttive, Formazione e Politiche del lavoro, Commercio, Eventi e Manifestazioni, Politiche Giovanili.

L’insediamento del nuovo Consiglio comunale è previsto giovedì 25 maggio alle ore 21.00 presso la Biblioteca Civica. I cittadini di Trino sono invitati a partecipare.